BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.03.2020 11:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Taahhütlü İşlemler Pazarı
Sözleşme No
0A11388200041FB1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A11388200041FB1 numaralı Taahhütlü İşlemler Pazar sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824859
BIST
12:53109.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -2.430,21
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.219
12:536,0947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0189
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:536,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8932
En Düşük
6,8333
12:53329,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,71
|Açılış
|: 329,71
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.644.207
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.276.863
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,24
|110.893.272
|% 12,84
|
|UTPYA
|5,37
|10.197.606
|% 10,72
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|KRONT
|19,17
|11.370.299
|% -6,94
|
|EDIP
|1,92
|4.149.947
|% -6,80
|
|GARFA
|4,84
|9.699.020
|% -6,74
|
|THYAO
|11,23
|578.907.444
|% -4,10
|
|ASELS
|29,60
|350.641.832
|% -2,25
|
|EREGL
|8,95
|290.292.152
|% 2,29
|
|GARAN
|9,94
|248.434.444
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,43
|164.281.449
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|159.895.098
|% -2,34
|
|KARSN
|1,84
|128.813.463
|% -3,66
|
|YKBNK
|2,43
|164.281.449
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,43
|90.283.482
|% -2,72
|
|THYAO
|11,23
|578.907.444
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9011
|7,9407
|% -0,00
|
|Frank
|6,4669
|6,5059
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6202
|1,6283
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|11,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|17,94
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|8,68
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,92
|48,92
|-1,07
|