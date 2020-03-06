BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.03.2020 11:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A11388200051D4E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A11388200051D4E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824860
BIST
12:52109.378
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -2.437,49
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.219
12:526,0954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:526,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8918
En Düşük
6,8333
12:52329,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,95
|Açılış
|: 329,95
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.594.463
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.271.553
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,18
|109.809.594
|% 11,75
|
|UTPYA
|5,36
|10.158.392
|% 10,52
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,82
|9.637.747
|% -7,13
|
|KRONT
|19,17
|11.275.248
|% -6,94
|
|OTKAR
|145,30
|8.212.711
|% -6,56
|
|THYAO
|11,25
|574.241.297
|% -3,93
|
|ASELS
|29,60
|349.832.551
|% -2,25
|
|EREGL
|8,96
|289.888.554
|% 2,40
|
|GARAN
|9,94
|248.143.572
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,43
|164.098.541
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|159.805.237
|% -2,80
|
|KARSN
|1,84
|126.698.192
|% -3,66
|
|YKBNK
|2,43
|164.098.541
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,43
|90.171.414
|% -2,72
|
|THYAO
|11,25
|574.241.297
|% -3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8981
|7,9377
|% -0,04
|
|Frank
|6,4653
|6,5042
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,30
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|29,44
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|14,24
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,13
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,71
|48,71
|-1,28
|