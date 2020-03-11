BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.03.2020 15:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A11ECC2000AF14D 0A11ECC2000AF969
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A11ECC2000AF14D ve 0A11ECC2000AF969 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827037
BIST
15:2099.881
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.181,54
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:206,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:207,0089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0613
|Açılış
|: 6,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0089
En Düşük
6,9390
15:20331,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,17
|Açılış
|: 331,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,79
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.118.543
|% 19,79
|
|ECILC
|3,97
|201.924.094
|% 19,22
|
|DEVA
|9,83
|136.173.689
|% 18,58
|
|SELEC
|7,16
|89.505.619
|% 16,42
|
|ECZYT
|10,62
|88.493.883
|% 15,56
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,02
|261.924.331
|% -15,72
|
|OYAYO
|4,78
|670.476
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|10.885.324
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.598.080
|% -14,74
|
|ASELS
|25,42
|799.694.171
|% -1,85
|
|THYAO
|9,64
|571.392.999
|% -3,31
|
|GARAN
|9,44
|357.442.627
|% 0,96
|
|TSPOR
|4,02
|261.924.331
|% -15,72
|
|GSRAY
|2,28
|217.753.573
|% -11,28
|
|IHLGM
|1,09
|142.521.567
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|116.426.815
|% -12,00
|
|ODAS
|1,56
|183.340.783
|% -9,30
|
|ADESE
|1,27
|128.365.540
|% 1,60
|
|GSRAY
|2,28
|217.753.573
|% -11,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9590
|7,9989
|% 0,40
|
|Frank
|6,5806
|6,6202
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6398
|1,6480
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|20,96
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,40
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.184
|2.238
|28,54
|
|Yarım
|1.055
|1.083
|13,81
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
|