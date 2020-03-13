BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.03.2020 13:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A12350200081828
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A12350200081828 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828452
BIST
14:4097.654
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 4.014,02
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.661
En Düşük
91.644
14:406,2691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0482
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:406,9896
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0833
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:40319,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,48
|Açılış
|: 319,88
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.406.427
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.536
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,18
|4.444.886
|% -13,38
|
|ECZYT
|9,81
|32.535.653
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|5.673
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|768.135.313
|% 5,67
|
|THYAO
|9,24
|711.888.089
|% 8,96
|
|GARAN
|9,31
|381.520.126
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,24
|224.522.386
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|187.978.535
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|224.522.386
|% 5,16
|
|THYAO
|9,24
|711.888.089
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8282
|7,8675
|% -1,05
|
|Frank
|6,5835
|6,6232
|% -1,19
|
|Riyal
|1,6649
|1,6732
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,82
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.115
|2.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,20
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|1,87
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