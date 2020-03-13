BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.03.2020 13:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A12350200063A22
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A12350200063A22 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828454
BIST
13:5695.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 2.021,56
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:566,2772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0401
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:567,0044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0685
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:56320,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,17
|Açılış
|: 320,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.880.283
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|524.099
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|415.953
|% 9,93
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|6.606.268
|% 9,28
|
|AKGRT
|5,03
|3.739.899
|% -15,89
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|ASELS
|25,04
|613.363.977
|% 2,79
|
|THYAO
|8,89
|516.970.991
|% 4,83
|
|GARAN
|9,11
|293.905.605
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,21
|193.425.067
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|175.495.314
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|159.775.795
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,90
|94.126.012
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|193.425.067
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|175.495.314
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|82.962.976
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8870
|7,9266
|% -0,30
|
|Frank
|6,6172
|6,6571
|% -0,69
|
|Riyal
|1,6685
|1,6768
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,33
|
|Altın Gr.
|320
|321
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|1,76
|