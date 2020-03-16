BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.03.2020 15:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A12A0420009F995
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A12A0420009F995 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829343
BIST
16:1287.899
En Yüksek
|Değişim
|: -8,06%
|| -7.706,62
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.884
16:126,4186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0891
|Açılış
|: 6,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4186
En Düşük
6,2780
16:127,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1127
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:12301,88
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -9,51
|Açılış
|: 301,88
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|82.493.617
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,12
|11.295.479
|% 5,66
|
|YAPRK
|6,28
|840.201
|% 3,46
|
|VKING
|3,69
|8.511.849
|% 3,36
|
|YYAPI
|0,36
|6.700.759
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.718.249
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.132.186
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.567.133
|% -10,00
|
|BAKAB
|4,41
|393.630
|% -10,00
|
|ASELS
|23,06
|537.547.099
|% -9,43
|
|THYAO
|8,35
|480.927.428
|% -8,64
|
|GARAN
|8,24
|401.236.438
|% -8,55
|
|ECILC
|3,66
|207.321.115
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|147.323.321
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|93.696.799
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.170.394
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|147.323.321
|% -6,33
|
|KRDMD
|1,91
|117.206.705
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,13
|68.787.436
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8465
|7,8858
|% 1,27
|
|Frank
|6,7582
|6,7989
|% 1,99
|
|Riyal
|1,7029
|1,7115
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-68,10
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.025
|2.080
|-43,92
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,24
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,62
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-2,13
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,57
|-0,43
|
|B. Petrol
|30,42
|30,42
|-3,43
|
Seans Raporu
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16:22XU030
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