BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.03.2020 14:24
Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A12C4C2000A13F1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830069
BIST
15:2285.175
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -2.713,22
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:226,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0663
|Açılış
|: 6,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:227,1331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0598
|Açılış
|: 7,1345
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:22308,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -4,96
|Açılış
|: 308,48
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,90
|7.047.503
|% 6,60
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|TIRE
|3,51
|15.346.469
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|14.187.663
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.845.853
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|486.623
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.282.326
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|912.860.657
|% -6,98
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|GARAN
|8,23
|548.011.361
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,90
|235.342.941
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,02
|234.106.875
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.172.081
|% -8,14
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|76.913.163
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8653
|% -0,56
|
|Frank
|6,7410
|6,7816
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7240
|1,7326
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.053
|2.106
|22,54
|
|Yarım
|992
|1.018
|10,90
|
|Çeyrek
|498
|509
|5,45
|