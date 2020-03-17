BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.03.2020 17:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A12C4C200101543
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A12C4C200101543 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830117
BIST
17:4886.892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -996,17
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:486,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:487,0557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1372
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0440
17:48315,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,60
|Açılış
|: 315,04
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
315,08
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.373.889
|% 10,00
|
|ISYAT
|2,47
|58.559.539
|% 9,78
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|MTRYO
|4,47
|155.031
|% 6,43
|
|BAGFS
|10,51
|11.785.223
|% 6,38
|
|DOAS
|6,12
|5.134.992
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|19.795.269
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|6.790.594
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.639.639
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|95.002
|% -10,00
|
|ASELS
|21,96
|1.312.485.486
|% -4,19
|
|THYAO
|7,98
|1.027.571.819
|% -3,04
|
|GARAN
|8,32
|799.809.916
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,03
|362.031.953
|% 0,00
|
|NUGYO
|2,27
|360.000.000
|% -2,99
|
|YKBNK
|2,03
|362.031.953
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.027.571.819
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|99.904.943
|% -6,98
|
|ODAS
|1,17
|140.227.301
|% -6,40
|
|EKGYO
|1,11
|113.767.058
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7295
|7,7683
|% -1,79
|
|Frank
|6,6664
|6,7066
|% -1,46
|
|Riyal
|1,7093
|1,7178
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.534
|19,30
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,89
|12,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|-0,30
|
Seans Raporu
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