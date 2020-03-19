BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.03.2020 10:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A130CC200028FE3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A130CC200028FE3 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830647
BIST
10:4385.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 90,03
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:436,5210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0414
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:437,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:43311,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,36
|Açılış
|: 311,08
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.544.545
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|912.533
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.850.385
|% 9,69
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|151.339
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|400.724
|% -9,96
|
|HUBVC
|11,77
|12.834.988
|% -9,95
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,97
|146.832.716
|% 0,89
|
|ASELS
|21,64
|108.130.111
|% -0,46
|
|GARAN
|8,08
|94.658.147
|% 1,00
|
|ISFIN
|2,75
|78.605.272
|% 5,77
|
|ECILC
|3,12
|57.131.269
|% 4,70
|
|ISFIN
|2,75
|78.605.272
|% 5,77
|
|ODAS
|1,20
|32.573.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,99
|51.298.030
|% 0,51
|
|IHLGM
|0,76
|17.371.664
|% -1,30
|
|ECILC
|3,12
|57.131.269
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4884
|7,5259
|% -0,34
|
|Frank
|6,6850
|6,7253
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7325
|1,7412
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,90
|
|Altın Gr.
|311
|311
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,04
|