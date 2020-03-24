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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

24.03.2020 11:26
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A13C0C200029638
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/03/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A13C0C200029638 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831660


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PENGD 2,31 1.154.129 % 10,00  
TATGD 5,83 10.225.086 % 10,00  
ALCTL 13,53 4.960.718 % 10,00  
GLRYH 2,20 8.680.469 % 10,00  
BALAT 1,87 246.085 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6115 7,6497 % 0,79  
Frank 6,6326 6,6726 % -0,06  
Riyal 1,7201 1,7288 % -1,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.596 38,99  
Altın Gr. 332 333 5,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,91 13,97 0,67  
Gümüş Gr. 2,92 2,93 0,14  
B. Petrol 28,20 28,20 1,17  
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