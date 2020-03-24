BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.03.2020 11:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A13C0C200029638
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/03/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A13C0C200029638 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831660
BIST
14:1787.813
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 3.567,04
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:176,4852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0754
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:177,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:17333,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 6,10
|Açılış
|: 333,82
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.154.129
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.225.086
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.960.718
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|8.680.469
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,35
|1.870.057
|% -0,56
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|YGYO
|0,35
|6.509.184
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|583.004.224
|% 6,66
|
|ASELS
|22,16
|371.963.003
|% 6,54
|
|THYAO
|8,12
|355.877.557
|% 5,32
|
|YKBNK
|1,84
|137.904.942
|% 3,95
|
|ISFIN
|2,83
|129.280.572
|% 3,28
|
|GARAN
|7,37
|583.004.224
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,84
|137.904.942
|% 3,95
|
|ODAS
|1,22
|66.062.846
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,11
|59.501.901
|% 3,74
|
|ISFIN
|2,83
|129.280.572
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6115
|7,6497
|% 0,79
|
|Frank
|6,6326
|6,6726
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7201
|1,7288
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.596
|38,99
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,97
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,14
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|1,17
|
Seans Raporu
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14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3278, 91 artarak (% 4.09 ) 83, 494
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14:33
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 308 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 6 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem