BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.04.2020 13:30
isan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A14E0C2000835C9 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833789
BIST
16:0688.751
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -892,76
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:066,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
16:067,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:06340,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,46
|Açılış
|: 340,24
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.611.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.906.568
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.295.166
|% -9,80
|
|PEKGY
|2,45
|25.081.606
|% -9,26
|
|IZFAS
|1,52
|169.523
|% -8,98
|
|THYAO
|8,99
|644.880.100
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|637.503.963
|% -3,05
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,87
|514.566.138
|% -3,20
|
|TUPRS
|78,65
|422.071.864
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,05
|245.800.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|227.103.885
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,51
|78.067.677
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|282.505.625
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|404.057.212
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2367
|8,2780
|% 0,59
|
|Frank
|6,8713
|6,9127
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7676
|1,7764
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.586
|7,69
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,20
|25,20
|-1,15
|
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