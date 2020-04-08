BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









rı Piyasası'nda 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A15DCC200029839 ve 0A15DCC20002987E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836412BIST