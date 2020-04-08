BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.04.2020 13:39
rı Piyasası'nda 8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A15DCC200029839 ve 0A15DCC20002987E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836412
BIST
17:2492.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 488,25
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:246,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:247,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:24359,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,50
|Açılış
|: 359,08
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.291.853
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.196.347
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.505.379
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|934.507.548
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|766.977.002
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|747.153.236
|% 0,10
|
|SASA
|9,06
|609.715.451
|% 1,34
|
|GARAN
|7,85
|597.486.866
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|354.950.619
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,03
|336.020.335
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,03
|103.818.680
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,47
|324.998.753
|% 2,97
|
|YKBNK
|1,89
|172.691.250
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4158
|% 0,64
|
|Frank
|6,9656
|7,0076
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.647
|-1,45
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,24
|32,24
|0,37
|
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