BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.04.2020 15:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A1600C2000D745E 0A1600C2000D745F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/04/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1600C2000D745E ve 0A1600C2000D745F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836915
BIST
16:4894.988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.762,97
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.004
En Düşük
93.629
16:486,6636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:487,2920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0781
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:48360,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,09
|Açılış
|: 360,23
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.893.089
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.911.004
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.934.665
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.234.047
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.508.803
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,51
|81.170.718
|% -5,64
|
|INFO
|5,38
|24.823.112
|% -5,61
|
|TDGYO
|2,69
|4.467.260
|% -4,61
|
|GARAN
|8,09
|984.635.070
|% 2,80
|
|GSRAY
|2,68
|799.368.391
|% 6,35
|
|ASELS
|25,20
|715.074.666
|% 0,80
|
|THYAO
|9,75
|695.335.914
|% 1,56
|
|ECILC
|4,51
|549.987.378
|% 5,13
|
|GSRAY
|2,68
|799.368.391
|% 6,35
|
|YKBNK
|1,97
|423.284.512
|% 4,23
|
|GARAN
|8,09
|984.635.070
|% 2,80
|
|ECILC
|4,51
|549.987.378
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,06
|446.975.654
|% 9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2719
|8,3134
|% -1,02
|
|Frank
|6,8484
|6,8897
|% -1,23
|
|Riyal
|1,7643
|1,7731
|% -1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|35,46
|
|Altın Gr.
|358
|358
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,42
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|34,05
|34,05
|1,21
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