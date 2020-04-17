BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.04.2020 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1720C2000F01AF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/04/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1720C2000F01AF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838952
BIST
16:1798.210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 1.960,98
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:176,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:177,5211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:17377,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -6,32
|Açılış
|: 377,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.728.770
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|723.361
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.822.268
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|11.196.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,38
|8.883.005
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,10
|1.349.129.087
|% 2,36
|
|GARAN
|8,49
|754.387.068
|% 2,91
|
|THYAO
|10,48
|731.536.047
|% 3,15
|
|ASELS
|27,14
|603.993.299
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,82
|514.943.491
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,00
|254.107.742
|% 2,56
|
|KARSN
|1,45
|174.807.890
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|77.026.190
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.524.466
|% -0,93
|
|GARAN
|8,49
|754.387.068
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6087
|8,6519
|% -0,19
|
|Frank
|7,1177
|7,1605
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8349
|1,8441
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-17,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,50
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,90
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,80
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,75
|27,75
|-0,07
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Seans Raporu
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