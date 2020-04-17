BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.04.2020 17:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1720C200107C46
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/04/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1720C200107C46 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839016
BIST
16:5798.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 2.013,94
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:576,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:577,5449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:57378,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -5,39
|Açılış
|: 378,38
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.894.784
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.907.612
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.040.109
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.698.755
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,34
|9.303.767
|% -7,22
|
|PGSUS
|51,15
|1.395.774.605
|% 2,46
|
|GARAN
|8,47
|841.855.029
|% 2,67
|
|THYAO
|10,46
|782.911.334
|% 2,95
|
|ASELS
|27,12
|661.645.872
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,82
|543.276.619
|% 3,01
|
|KARSN
|1,48
|243.877.729
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|290.126.493
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.980.665
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|111.466.839
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|122.700.202
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6286
|8,6719
|% 0,04
|
|Frank
|7,1336
|7,1766
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8373
|1,8465
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-17,41
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,92
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-38,30
|
|Tam
|2.501
|2.561
|-35,60
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|0,38
|
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