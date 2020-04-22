BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.04.2020 15:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A17D4C2000D8CB7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/04/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A17D4C2000D8CB7 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839825
BIST
16:4398.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.234,14
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
16:436,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9998
En Düşük
6,9571
16:437,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6145
En Düşük
7,5575
16:43384,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 6,54
|Açılış
|: 384,76
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
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384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.006.524
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.080.050
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.235.592
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|14.593.293
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ITTFH
|2,52
|9.517.128
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,34
|26.770.838
|% -4,57
|
|GARAN
|8,17
|797.399.050
|% -0,12
|
|SASA
|8,94
|495.632.066
|% 7,58
|
|SOKM
|10,63
|492.347.082
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|418.250.739
|% 2,15
|
|ASELS
|27,04
|353.793.352
|% 0,30
|
|DOHOL
|1,82
|273.125.743
|% 5,81
|
|KARSN
|1,59
|185.965.661
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,70
|307.365.267
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,01
|227.539.888
|% 1,01
|
|GARAN
|8,17
|797.399.050
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6010
|8,6441
|% 0,61
|
|Frank
|7,1873
|7,2306
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|20,23
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,80
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,10
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
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|B. Petrol
|21,44
|21,44
|2,11
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