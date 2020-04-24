BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.04.2020 15:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A181C4200100529, 0A181C420010052A, 0A181C420010052B, 0A181C420010052C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/04/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A181C4200100529, 0A181C420010052A, 0A181C420010052B ve 0A181C420010052C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840121
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0630
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05385,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,06
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|THYAO
|10,27
|428.860.817
|% -0,96
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|KOZAA
|11,74
|327.768.504
|% 0,86
|
|ODAS
|1,61
|153.720.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|108.031.594
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,22
|83.563.418
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,05
|60.372.364
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,01
|53.441.308
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5942
|8,6373
|% 0,55
|
|Frank
|7,1409
|7,1839
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-14,84
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.538
|2.600
|-3,00
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|21,22
|21,22
|-0,11
|
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