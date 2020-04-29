BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.04.2020 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A18D142000E5F6E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/04/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A18D142000E5F6E numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841105
BIST
16:21101.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 957,82
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:216,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:217,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:21382,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,55
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.581.743
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.654.285
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.610.298
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.199.493
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.148.608
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|MPARK
|15,14
|368.088.606
|% -7,12
|
|LKMNH
|7,20
|86.756.239
|% -6,98
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,58
|1.051.904.406
|% 5,45
|
|GARAN
|8,42
|500.780.245
|% 1,32
|
|SOKM
|11,76
|491.754.757
|% -2,81
|
|THYAO
|10,62
|475.569.650
|% -0,28
|
|MPARK
|15,14
|368.088.606
|% -7,12
|
|ODAS
|1,79
|256.489.424
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|150.602.070
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|124.954.953
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.998.597
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|298.822.466
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6547
|8,6982
|% 0,01
|
|Frank
|7,1483
|7,1914
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-3,80
|
|Tam
|2.518
|2.573
|-3,90
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|24,45
|24,45
|1,71
|
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