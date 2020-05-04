BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.05.2020 17:01
ayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A198442000FDC85 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842295
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0510
En Düşük
6,9956
18:057,6999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,92
|Açılış
|: 386,43
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7221
|8,7658
|% -0,09
|
|Frank
|7,2715
|7,3153
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|4,69
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|18,30
|
|Tam
|2.550
|2.594
|18,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,87
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,33
|26,33
|-0,11
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem