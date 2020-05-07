BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A19F082000A20AD, 0A19F082000A20AE, 0A19F082000A20AFİşlemin Gerçekleşme Tarihi07/05/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A19F082000A20AD, 0A19F082000A20AE ve 0A19F082000A20AF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinin 1/b ve 3. fıkra hükümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843416BIST