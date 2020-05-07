BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.05.2020 18:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A19F082000A20AD, 0A19F082000A20AE, 0A19F082000A20AF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/05/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A19F082000A20AD, 0A19F082000A20AE ve 0A19F082000A20AF numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinin 1/b ve 3. fıkra hükümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843416
BIST
18:0098.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 57,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:007,1572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:007,7341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0402
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:00390,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 390,24
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.095.494
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|14.787.985
|% 10,00
|
|SODSN
|26,40
|66.312
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|444.298
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|551.075
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,80
|28.952.643
|% -9,01
|
|IZMDC
|9,83
|25.934.672
|% -7,70
|
|COSMO
|3,19
|358.557
|% -5,90
|
|CASA
|16,00
|259.165
|% -5,88
|
|RAYSG
|7,45
|57.296.268
|% -4,85
|
|KRDMD
|2,60
|1.311.289.497
|% 4,84
|
|GARAN
|8,03
|1.128.776.988
|% -0,50
|
|SASA
|9,25
|631.180.266
|% 3,12
|
|THYAO
|10,62
|618.081.464
|% 0,57
|
|TSPOR
|5,52
|479.360.108
|% 6,15
|
|KRDMD
|2,60
|1.311.289.497
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|316.481.354
|% 0,95
|
|GARAN
|8,03
|1.128.776.988
|% -0,50
|
|GUSGR
|3,13
|366.707.008
|% -1,88
|
|PETKM
|3,59
|382.125.584
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7541
|8,7980
|% -1,19
|
|Frank
|7,2819
|7,3257
|% -1,02
|
|Riyal
|1,8980
|1,9075
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,72
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.554
|4,50
|
|Tam
|2.570
|2.620
|4,50
|
|Yarım
|1.254
|1.281
|2,20
|
|Çeyrek
|625
|641
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|30,84
|30,84
|1,12
|
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