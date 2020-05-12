BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.05.2020 13:32
ptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1AA48200091B72
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/05/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1AA48200091B72 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844395
BIST
15:0099.154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.361,35
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.156
En Düşük
97.740
15:006,9960
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0771
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:007,6000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:00383,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,43
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.139.768
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.252.483
|% 9,94
|
|ASELS
|27,32
|447.931.162
|% 1,71
|
|GARAN
|7,80
|415.490.918
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,79
|386.730.994
|% -2,82
|
|MGROS
|33,18
|383.990.128
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,20
|227.273.715
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,34
|214.908.703
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.196.110
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.627.767
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|75.447.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6280
|8,6713
|% -0,79
|
|Frank
|7,1878
|7,2311
|% -0,69
|
|Riyal
|1,8576
|1,8669
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,63
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.517
|-20,50
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,30
|
|Çeyrek
|622
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,92
|
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