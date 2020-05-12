BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.05.2020 15:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A1AA482000E242E 0A1AA482000E2430
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/05/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1AA482000E242E ve 0A1AA482000E2430 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844465
BIST
16:5199.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.728,35
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:516,9996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0735
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:517,6148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:51383,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.492.808
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|43.574.355
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|66.878.354
|% -6,19
|
|GEDIK
|21,10
|58.049.313
|% -5,97
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|GARAN
|7,93
|828.821.176
|% 2,19
|
|ASELS
|27,32
|607.007.453
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.027.607
|% 9,94
|
|MGROS
|33,98
|494.116.337
|% 7,53
|
|AKBNK
|5,60
|446.921.794
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|355.547.005
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.007.485
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.443.379
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|338.432.310
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|87.642.753
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6016
|8,6448
|% -1,09
|
|Frank
|7,2002
|7,2435
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-26,00
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,80
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
|