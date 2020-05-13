BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.05.2020 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A1AC9C2000D0F49 0A1AC9C2000D0F4A 0A1AC9C2000D0F4B 0A1AC9C2000D0F4C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/05/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1AC9C2000D0F49 0A1AC9C2000D0F4A 0A1AC9C2000D0F4B 0A1AC9C2000D0F4C numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844714
BIST
16:41100.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 858,45
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:416,9761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:417,5823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:41383,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|18.007.147
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.414.855
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|19,00
|10.573.683
|% -8,48
|
|ASELS
|28,82
|1.638.531.981
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,48
|541.692.064
|% 3,77
|
|ECILC
|5,96
|536.210.710
|% 9,96
|
|THYAO
|10,67
|533.445.304
|% 0,28
|
|GARAN
|7,94
|515.504.299
|% 0,38
|
|KRDMD
|2,48
|541.692.064
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,30
|175.846.270
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,86
|511.438.088
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|274.991.234
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|206.814.094
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5389
|8,5817
|% -0,16
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8508
|1,8601
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,91
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|-0,70
|
|Tam
|2.540
|2.575
|-0,70
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|-0,16
|