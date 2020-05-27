BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.05.2020 14:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1CC042000A81CF, 0A1CC042000A70EF, 0A1CC042000A70EE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1CC042000A81CF, 0A1CC042000A70EF ve 0A1CC042000A70EE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846896
BIST
14:50105.170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 2.145,46
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.190
En Düşük
103.798
14:506,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0516
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
14:507,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0703
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
14:50370,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,27
|Açılış
|: 370,88
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.174.122
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|216.883.941
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.287.170
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.620.397
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|12.362.115
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.522.224
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.277.827
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.016.490
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|159.495
|% -9,96
|
|THYAO
|12,25
|1.408.230.410
|% 9,28
|
|GARAN
|7,62
|899.318.394
|% 1,06
|
|ASELS
|30,14
|694.119.112
|% 2,94
|
|PGSUS
|58,35
|623.909.801
|% 8,56
|
|TSPOR
|5,56
|531.674.344
|% 7,34
|
|GSRAY
|2,95
|373.321.966
|% 9,67
|
|GARAN
|7,62
|899.318.394
|% 1,06
|
|THYAO
|12,25
|1.408.230.410
|% 9,28
|
|EKGYO
|1,41
|160.577.243
|% 3,68
|
|TSPOR
|5,56
|531.674.344
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3187
|8,3604
|% 0,90
|
|Frank
|6,9613
|7,0033
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7989
|1,8080
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-10,67
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.434
|3,40
|
|Tam
|2.476
|2.497
|3,70
|
|Yarım
|1.208
|1.221
|1,70
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|-0,54
|