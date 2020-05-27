BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım PazarıSözleşme No0A1CC042000A81CF, 0A1CC042000A70EF, 0A1CC042000A70EEİşlemin Gerçekleşme Tarihi27/05/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1CC042000A81CF, 0A1CC042000A70EF ve 0A1CC042000A70EE numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846896BIST