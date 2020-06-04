BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.06.2020 14:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A1DE082000D5B6B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1DE082000D5B6B numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849095
BIST
15:18109.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 514,42
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:186,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:187,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:18370,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,29
|Açılış
|: 370,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.369.544
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.418.838
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.742.733
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|1.062.185.608
|% 1,20
|
|ASELS
|32,00
|904.637.734
|% 0,76
|
|GARAN
|8,18
|609.044.083
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|TSKB
|1,15
|153.106.705
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|180.263.244
|% 1,47
|
|TRGYO
|2,97
|361.753.468
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4355
|8,4778
|% -0,15
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7912
|1,8002
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|9,78
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,00
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,15
|