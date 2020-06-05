BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarRepo Ters Repo PazarıSözleşme No0A1E0482000D4A3A, 0A1E0482000D4A1A, 0A1E0482000D4A33, 0A1E0482000D4A34İşlemin Gerçekleşme Tarihi05/06/2020AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1E0482000D4A3A, 0A1E0482000D4A1A, 0A1E0482000D4A33 ve 0A1E0482000D4A34 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849524BIST