BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.06.2020 17:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1E0482001095AB
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1E0482001095AB numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849546
BIST
17:16110.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 749,68
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:166,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:167,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:16366,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -5,53
|Açılış
|: 366,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.358.856
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|276.416
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.529.428
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.634.022
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,27
|7.588.519
|% -7,10
|
|GARAN
|8,24
|1.215.054.941
|% 1,23
|
|THYAO
|12,73
|792.130.270
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,60
|492.649.920
|% 3,52
|
|ASELS
|31,90
|392.092.312
|% 0,69
|
|PETKM
|3,79
|382.317.668
|% -1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.215.054.941
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,65
|243.328.180
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|382.317.668
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,34
|123.083.599
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|112.685.479
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5697
|8,6127
|% 1,06
|
|Frank
|7,0015
|7,0437
|% -0,52
|
|Riyal
|1,7997
|1,8087
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,40
|
|Tam
|2.452
|2.479
|-40,10
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,70
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|2,08
|