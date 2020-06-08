BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.06.2020 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1E704200110543
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1E704200110543 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849918
BIST
17:51109.782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -239,77
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:516,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:517,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:51370,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,43
|Açılış
|: 370,23
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|48.203.646
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.850.756
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.914.246
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.227.075
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.284.807
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,28
|1.277.329.200
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,75
|1.026.940.959
|% 6,71
|
|THYAO
|12,68
|685.387.972
|% -0,31
|
|ASELS
|31,64
|628.530.467
|% -0,75
|
|PETKM
|3,79
|569.000.076
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|1.026.940.959
|% 6,71
|
|GARAN
|8,28
|1.277.329.200
|% -0,12
|
|PETKM
|3,79
|569.000.076
|% 0,53
|
|GSRAY
|3,67
|527.141.488
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,33
|167.597.970
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5910
|8,6341
|% 0,54
|
|Frank
|7,0745
|7,1171
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,88
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,00
|
|Tam
|2.470
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-9,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,06
|41,06
|-1,24
|