BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.06.2020 12:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1F0082000250EC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1F0082000250EC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850915
BIST
13:34109.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,72
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
13:346,8344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
13:347,7284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
13:34381,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,63
|Açılış
|: 381,66
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,77
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.947.748
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.397.571
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.181,60
|1.408.818
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|8.664
|% 9,97
|
|OYAYO
|7,22
|50.578.563
|% 9,89
|
|UMPAS
|0,81
|72.168
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|197.230
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,63
|979.737
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|751.004
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,96
|1.127.651
|% -9,43
|
|ASELS
|32,34
|652.994.189
|% 0,31
|
|GARAN
|8,13
|505.522.905
|% -0,37
|
|ECILC
|5,96
|459.463.381
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,94
|389.212.625
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|332.253.777
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,94
|389.212.625
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|237.470.586
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,58
|280.680.061
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,73
|74.364.255
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,98
|88.427.459
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6057
|8,6489
|% 0,12
|
|Frank
|7,1860
|7,2292
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8155
|1,8246
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,80
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,70
|38,70
|0,15
|