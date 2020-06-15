BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.06.2020 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1F6C42000A29E1 0A1F6C42000A3651
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1F6C42000A29E1 ve 0A1F6C42000A3651 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851197
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8622
En Düşük
6,8141
18:057,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|1.296.728
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.102.484
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.288.611
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.306.944
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.773.804
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|491.142
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|255.493
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|698.684
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|937.880.175
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|756.787.031
|% -1,04
|
|SASA
|10,72
|701.632.125
|% 3,98
|
|GARAN
|8,06
|690.279.689
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|688.246.451
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|756.787.031
|% -1,04
|
|KARSN
|2,23
|466.164.292
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,29
|275.220.395
|% 3,20
|
|IEYHO
|0,82
|142.926.376
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|263.764.432
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5836
|8,6266
|% 0,75
|
|Frank
|7,1825
|7,2258
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
|