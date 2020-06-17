BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.06.2020 17:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A1FB4C2000FF18C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1FB4C2000FF18C numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851642
BIST
17:54110.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,64
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:546,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:547,7012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:54380,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,32
|Açılış
|: 380,63
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,76
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|10,23
|82.737.566
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|224.074.414
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.292.334
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.140.954
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|8.841.558
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.586.048
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|80.447.818
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.866.219
|% -9,80
|
|ECILC
|6,35
|1.026.524.343
|% 4,10
|
|GARAN
|8,13
|743.499.250
|% -0,97
|
|ASELS
|31,96
|724.599.126
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,90
|492.779.751
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|439.821.350
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,85
|378.468.332
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,36
|391.600.386
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,90
|492.779.751
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|192.792.251
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,60
|291.915.007
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5736
|8,6166
|% -0,13
|
|Frank
|7,1667
|7,2099
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,89
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.539
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
-
17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI