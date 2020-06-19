BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.06.2020 15:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A1FFC8200131B33
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A1FFC8200131B33 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852015
BIST
15:51113.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.325,21
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
15:516,8435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8377
15:517,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
15:51382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,52
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.018.808
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,02
|44.094.993
|% 7,77
|
|TCELL
|17,37
|1.710.969.732
|% 7,02
|
|IHYAY
|1,25
|119.125.098
|% 6,84
|
|KRDMA
|3,30
|181.188.689
|% 6,45
|
|SANEL
|5,22
|26.955.233
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.181.458
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.315.961
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,11
|2.470.037.200
|% 2,30
|
|TCELL
|17,37
|1.710.969.732
|% 7,02
|
|ASELS
|33,00
|856.879.491
|% 1,23
|
|TSPOR
|7,89
|714.515.603
|% -1,99
|
|GARAN
|8,19
|660.578.810
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,11
|2.470.037.200
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,88
|356.596.514
|% -1,05
|
|TSKB
|1,26
|196.143.851
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|248.452.183
|% 0,51
|
|PETKM
|4,11
|494.913.206
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4787
|8,5212
|% -0,16
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|11,08
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.499
|12,40
|
|Tam
|2.551
|2.562
|10,80
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,20
|
|Çeyrek
|623
|627
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:05EGGUB
Yüzde 4.49 oranında artışla 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 780 adet işlem
-
16:04XU100
Endeks 113, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 15, 554.00 milyon TL de
-
16:04DAGI
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 030, 965 adet işlem
-
16:03KLNMA
Yüzde 5.98 oranında artışla 44.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 807, 914 adet işlem
-
16:02KLNMA
Yüzde 5.93 oranında artışla 44.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 807, 050 adet işlem