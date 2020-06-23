BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.06.2020 16:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A208CC20009C013
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A208CC20009C013 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852494
BIST
15:57115.845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 654,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
15:576,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
15:577,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0652
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
15:57388,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,75
|Açılış
|: 388,04
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,57
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.535.388
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.218.736
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.751.202
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.353.586
|% 9,85
|
|DGKLB
|2,48
|40.728.021
|% 9,73
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|2,98
|1.168.411.917
|% 2,41
|
|KARSN
|2,74
|929.755.088
|% 7,45
|
|PETKM
|4,19
|904.533.057
|% 1,70
|
|GARAN
|8,49
|631.556.557
|% -0,35
|
|TSPOR
|7,83
|603.742.936
|% -6,79
|
|SKBNK
|1,40
|550.954.062
|% 4,48
|
|KRDMD
|2,98
|1.168.411.917
|% 2,41
|
|KARSN
|2,74
|929.755.088
|% 7,45
|
|ODAS
|2,16
|593.201.136
|% 1,89
|
|PETKM
|4,19
|904.533.057
|% 1,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5444
|8,5872
|% 0,40
|
|Frank
|7,2329
|7,2765
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.529
|6,30
|
|Tam
|2.582
|2.593
|6,50
|
|Yarım
|1.258
|1.269
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,60
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
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