BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.06.2020 14:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A20B082000BE7B2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A20B082000BE7B2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852644
BIST
14:34115.232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -106,39
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
14:346,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
14:347,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
14:34391,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,29
|Açılış
|: 391,50
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|434.867.885
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.430.984
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|17.350.591
|% 9,91
|
|KRDMA
|3,48
|71.262.557
|% 9,78
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,47
|25.959.080
|% -7,99
|
|RTALB
|32,24
|65.045.883
|% -7,83
|
|BAYRK
|8,35
|10.128.514
|% -7,02
|
|KRDMD
|3,16
|1.413.199.833
|% 6,76
|
|GUSGR
|4,70
|653.890.410
|% 2,84
|
|PETKM
|4,31
|653.283.072
|% 4,11
|
|GARAN
|8,36
|604.128.754
|% -1,18
|
|KARSN
|2,82
|490.350.918
|% 3,30
|
|KRDMD
|3,16
|1.413.199.833
|% 6,76
|
|CEMAS
|1,43
|434.867.885
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|185.825.596
|% 6,17
|
|KARSN
|2,82
|490.350.918
|% 3,30
|
|PETKM
|4,31
|653.283.072
|% 4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5532
|8,5961
|% 0,08
|
|Frank
|7,2292
|7,2728
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|391
|392
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.554
|15,60
|
|Tam
|2.606
|2.619
|16,00
|
|Yarım
|1.270
|1.281
|7,90
|
|Çeyrek
|637
|641
|3,90
|
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