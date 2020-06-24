BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.06.2020 15:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A20B08200100B18 0A20B08200100B27
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A20B08200100B18 ve 0A20B08200100B27 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852651
BIST
15:32115.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 83,95
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:326,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:327,7370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7282
15:32391,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,82
|Açılış
|: 391,10
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.813.941
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.531.586
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|72.997.469
|% 9,78
|
|ULAS
|4,96
|19.464.887
|% 9,25
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,43
|27.244.511
|% -8,27
|
|RTALB
|32,38
|68.919.464
|% -7,43
|
|BAYRK
|8,38
|10.768.778
|% -6,68
|
|KRDMD
|3,15
|2.096.322.809
|% 6,42
|
|PETKM
|4,28
|814.429.018
|% 3,38
|
|GUSGR
|4,71
|685.288.796
|% 3,06
|
|GARAN
|8,36
|680.775.204
|% -1,18
|
|KARSN
|2,79
|588.840.484
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,15
|2.096.322.809
|% 6,42
|
|CEMAS
|1,43
|435.813.941
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|190.380.187
|% 6,17
|
|KARSN
|2,79
|588.840.484
|% 2,20
|
|PETKM
|4,28
|814.429.018
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5384
|8,5812
|% -0,09
|
|Frank
|7,2140
|7,2575
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|4,97
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.552
|13,40
|
|Tam
|2.604
|2.616
|13,80
|
|Yarım
|1.269
|1.280
|6,80
|
|Çeyrek
|636
|641
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,84
|
Seans Raporu
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