BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.06.2020 16:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Taahhütlü İşlemler Pazarı
Sözleşme No
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekte işlem numaraları belirtilmiş Taahhütlü İşlemler Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852896
BIST
16:18114.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -187,00
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:186,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:187,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:18389,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 389,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.729.090
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.878.337
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|GEREL
|5,21
|32.648.538
|% 9,68
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.958.000
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,10
|74.448.109
|% -7,95
|
|GUSGR
|4,38
|985.880.905
|% -6,81
|
|GARAN
|8,22
|856.051.334
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|774.445.375
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,04
|720.447.537
|% -3,18
|
|ODAS
|2,30
|672.471.063
|% 4,07
|
|CEMAS
|1,49
|608.648.914
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|326.807.482
|% 4,49
|
|ODAS
|2,30
|672.471.063
|% 4,07
|
|EKGYO
|1,90
|501.053.014
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|720.447.537
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4962
|8,5388
|% 0,13
|
|Frank
|7,1941
|7,2374
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|3,42
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.596
|2.608
|7,90
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|-0,11
|