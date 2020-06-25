BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.06.2020 16:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A20D4C2000E9C0B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/06/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A20D4C2000E9C0B numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852899
BIST
16:49113.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -488,05
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:496,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:497,6953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:49388,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 388,37
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.181.410
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|33.902.092
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.891.366
|% 9,88
|
|VKFYO
|2,49
|14.009.920
|% 9,85
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.074.780
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|80.410.919
|% -7,84
|
|GUSGR
|4,36
|1.036.050.416
|% -7,23
|
|GARAN
|8,18
|881.454.870
|% -0,12
|
|HALKB
|6,31
|817.367.358
|% 2,94
|
|ODAS
|2,29
|750.698.554
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,03
|737.519.091
|% -3,50
|
|CEMAS
|1,50
|621.640.292
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|336.049.223
|% 4,49
|
|ODAS
|2,29
|750.698.554
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,89
|520.083.960
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,03
|737.519.091
|% -3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4726
|8,5151
|% -0,15
|
|Frank
|7,1908
|7,2341
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,59
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.537
|1,30
|
|Tam
|2.591
|2.604
|3,30
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|1,60
|
|Çeyrek
|629
|638
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:02RTALB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 152 adet işlem
-
17:01GUBRF
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 701 adet işlem
-
17:00VKFYO
Yüzde -14.14 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 838, 343 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -637, 65 kaybederek (% -0.48 ) 131, 952
-
16:58XU100
Endeks 113, 890 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 14, 966.00 milyon TL de