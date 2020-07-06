BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.07.2020 15:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A2260410009013F 0A226041000A5ECA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/07/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2260410009013F ve 0A226041000A5ECA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855016
BIST
16:51118.070
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.321,22
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.099
En Düşük
116.674
16:516,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:517,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:51394,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,01
|Açılış
|: 394,14
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.233.330
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.829.369
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.977.740
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,83
|1.055.628.490
|% 6,00
|
|ODAS
|2,82
|968.456.914
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,23
|849.665.187
|% 2,22
|
|SISE
|5,99
|730.664.206
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|622.020.374
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|968.456.914
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,83
|622.020.374
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,08
|579.104.469
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,23
|849.665.187
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,72
|371.596.410
|% 7,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5637
|8,6066
|% 0,30
|
|Frank
|7,2812
|7,3251
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,09
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.571
|16,60
|
|Tam
|2.627
|2.638
|17,10
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|8,40
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,00
|
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17:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, EKGYO
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17:05XU100
Endeks 118, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 16, 327.00 milyon TL de