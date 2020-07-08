BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.144.549
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|BURCE
|11,15
|12.218.640
|% 9,96
|LKMNH
|8,73
|42.124.646
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5804
|8,6235
|% 0,02
|Frank
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|Riyal
|397,6390
|397,7560
|% 0,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,96
|Altın Gr.
|398
|398
|1,95
|Cumhuriyet
|2.577
|2.597
|12,90
|Tam
|2.653
|2.665
|13,20
|Yarım
|1.289
|1.303
|6,50
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,19
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,08
|0,05
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,00
Seans Raporu
- 14:32XU100 Endeks 119, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 758.00 milyon TL de
- 14:32BURVA Yüzde 8.44 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 623 adet işlem
- 14:31SRVGY Yüzde 5.52 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 297 adet işlem
- 14:30ORMA Yüzde 7.46 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 914 adet işlem
- 14:29OZRDN Yüzde 6.20 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 602 adet işlem