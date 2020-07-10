BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.07.2020 15:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A22F082001268DC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/07/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A22F082001268DC numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858934
BIST
16:57114.154
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -1.639,36
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
16:576,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
16:577,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7728
En Düşük
7,7277
16:57398,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 398,72
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|48.454.198
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|103,90
|23.573.154
|% 9,37
|
|LIDFA
|3,24
|20.375.665
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,66
|51.299.054
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|7.575.597
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.851.480
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|18.113.487
|% -9,75
|
|EKGYO
|2,12
|1.947.289.127
|% -1,85
|
|GARAN
|7,77
|1.120.683.598
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,55
|1.052.496.589
|% -1,73
|
|SISE
|6,18
|1.045.509.741
|% -3,13
|
|THYAO
|11,71
|970.144.964
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,12
|1.947.289.127
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,61
|414.381.371
|% -4,17
|
|ODAS
|2,65
|624.343.313
|% 0,76
|
|TRKCM
|4,55
|1.052.496.589
|% -1,73
|
|KRDMD
|3,00
|678.670.834
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6501
|8,6935
|% 0,28
|
|Frank
|7,2718
|7,3156
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,66
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,40
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,70
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|4,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,24
|