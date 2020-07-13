BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.07.2020 15:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A235C420002A739
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/07/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A235C420002A739 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859421
BIST
14:59117.781
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 2.972,23
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.818
En Düşük
116.126
14:596,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:597,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:59399,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,59
|Açılış
|: 399,55
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.375.979
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.351.872
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|PKENT
|304,40
|1.994.429
|% 9,97
|
|VKFYO
|5,11
|2.580.448
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|467.161.644
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,22
|1.142.384.201
|% 2,78
|
|THYAO
|11,98
|747.345.468
|% 1,27
|
|ODAS
|2,84
|522.367.452
|% 5,58
|
|TSPOR
|5,83
|467.161.644
|% -6,57
|
|TRKCM
|4,61
|375.901.780
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,22
|1.142.384.201
|% 2,78
|
|ODAS
|2,84
|522.367.452
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,38
|335.880.269
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,79
|247.149.500
|% 8,48
|
|SKBNK
|1,61
|170.957.301
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6254
|8,6686
|% -0,11
|
|Frank
|7,2592
|7,3030
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,96
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,11
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,44
|