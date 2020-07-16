BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.07.2020 15:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A23C842000FC9CC 0A23C84200107444
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/07/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A23C842000FC9CC ve 0A23C84200107444 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860087
BIST
15:17119.224
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.483,06
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
15:176,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
15:177,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8424
En Düşük
7,8069
15:17398,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,80
|Açılış
|: 398,21
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|12.248.751
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.578.368
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.074.901
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.344.772
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.418.750
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,10
|13.001.171
|% -4,66
|
|RTALB
|35,78
|31.849.381
|% -4,13
|
|AYEN
|6,40
|10.911.958
|% -3,90
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|TSPOR
|4,88
|864.506.227
|% -3,56
|
|TSPOR
|4,88
|864.506.227
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,31
|757.776.733
|% -1,28
|
|GARAN
|8,01
|756.978.601
|% 1,65
|
|THYAO
|12,14
|681.703.973
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,66
|653.797.593
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|757.776.733
|% -1,28
|
|ODAS
|2,95
|615.080.535
|% 3,51
|
|IHLGM
|1,87
|346.398.125
|% 3,89
|
|TSPOR
|4,88
|864.506.227
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,66
|653.797.593
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5849
|8,6279
|% -0,22
|
|Frank
|7,2265
|7,2700
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-5,88
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.609
|-8,50
|
|Tam
|2.664
|2.677
|-8,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-4,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:30ULAS
Yüzde 5.84 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 096 adet işlem
-
15:29CELHA
Yüzde 9.89 oranında artışla 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 881 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1442, 66 artarak (% 1.08 ) 135, 368
-
15:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, IHLGM
-
15:28XU100
Endeks 119, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 13, 883.00 milyon TL de