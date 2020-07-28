BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.07.2020 15:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2578C20003D826
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/07/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2578C20003D826 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862464
BIST
16:221.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -18,56
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:226,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:228,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:22432,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,25
|Açılış
|: 432,30
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|66.374.969
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.081.119
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.282.486
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,74
|2.117.872.258
|% 0,16
|
|GUSGR
|6,19
|1.697.860.381
|% 9,36
|
|KRDMD
|3,11
|1.100.861.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|917.158.399
|% -2,16
|
|GARAN
|7,51
|904.937.432
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,27
|917.158.399
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,11
|1.100.861.429
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,19
|1.697.860.381
|% 9,36
|
|IHLAS
|0,93
|268.962.540
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,67
|474.294.581
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9046
|8,9493
|% 0,94
|
|Frank
|7,5369
|7,5823
|% 1,34
|
|Riyal
|1,8431
|1,8523
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
|
|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
|