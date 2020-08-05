BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.08.2020 17:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2698C2001509D2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/08/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Aşmiş olan 0A2698C2001509D2 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865422
BIST
17:441.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:447,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1395
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:448,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,2251
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:44465,03
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 18,09
|Açılış
|: 465,03
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.296.110
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.966.312
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.582.800
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|12.976.270
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.144.218
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.641
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.596.485.326
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.465.143.328
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.379.894.357
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|951.669.370
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|889.874.716
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.465.143.328
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.596.485.326
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,87
|951.669.370
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.379.894.357
|% 0,74
|
|TSKB
|1,11
|200.522.265
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2334
|9,2797
|% 2,93
|
|Frank
|7,7443
|7,7909
|% 3,16
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
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