BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.08.2020 15:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A2770C2000FC623
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/08/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2770C2000FC623 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867994
BIST
15:131.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 26,94
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:137,2469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0908
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:138,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0633
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:13460,50
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -17,95
|Açılış
|: 460,60
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:13
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.012.258
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.989.436
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.084.740
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.824
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,35
|1.500.282.826
|% 7,48
|
|ASELS
|18,33
|1.446.088.659
|% 1,66
|
|SISE
|6,47
|1.221.628.440
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.022.073.775
|% 2,02
|
|GARAN
|6,90
|1.007.262.038
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,02
|1.022.073.775
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.221.628.440
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,13
|360.233.271
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|750.292.769
|% 3,78
|
|GARAN
|6,90
|1.007.262.038
|% 5,02
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2420
|7,2469
|% -1,24
|
|Euro
|8,5425
|8,5524
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4764
|9,5240
|% -0,91
|
|Frank
|7,9177
|7,9654
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9269
|1,9365
|% -1,23
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,48
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|-149,55
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|-72,34
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,17
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,39
|
Seans Raporu
15:13
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15:23KLGYO
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