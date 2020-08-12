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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

12.08.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A2794C2000D172F 0A2794C2000D1791 0A2794C200117E7F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/08/2020
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2794C2000D172F 0A2794C2000D1791 ve 0A2794C200117E7F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868323


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FADE 3,85 18.123.521 % 10,00  
KENT 1.892,60 20.058.402 % 10,00  
LINK 29,32 8.291.346 % 9,98  
NIBAS 19,89 11.048.816 % 9,95  
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Altın Gr. 454 454 11,27  
Cumhuriyet 3.021 3.066 2,00  
Tam 2.998 3.076 -7,58  
Yarım 1.449 1.488 -3,66  
Çeyrek 727 744 -1,83  
Gümüş.Ons 25,36 25,41 0,58  
Gümüş Gr. 6,01 6,03 0,27  
B. Petrol 45,06 45,06 0,56  
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