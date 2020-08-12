BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.08.2020 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A2794C2000D172F 0A2794C2000D1791 0A2794C200117E7F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/08/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A2794C2000D172F 0A2794C2000D1791 ve 0A2794C200117E7F numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868323
BIST
14:481.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
14:487,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1090
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
14:488,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1285
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
14:48453,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 10,38
|Açılış
|: 453,17
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler14:48
|FADE
|3,85
|18.123.521
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.291.346
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|11.048.816
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.159.168
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,82
|1.663.904.528
|% 1,81
|
|GARAN
|7,15
|1.208.474.898
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,05
|973.002.296
|% -0,97
|
|ASELS
|17,72
|788.999.149
|% -2,10
|
|AKBNK
|5,08
|654.544.155
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,05
|973.002.296
|% -0,97
|
|ODAS
|2,43
|431.353.835
|% 2,53
|
|GARAN
|7,15
|1.208.474.898
|% 1,42
|
|THYAO
|11,82
|1.663.904.528
|% 1,81
|
|AKBNK
|5,08
|654.544.155
|% 0,20
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3102
|7,3136
|% 1,51
|
|Euro
|8,6039
|8,6112
|% 1,51
|
|Sterlin
|9,4993
|9,5469
|% 1,37
|
|Frank
|7,9734
|8,0214
|% 1,88
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% 1,58
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|18,41
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,27
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.066
|2,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|-7,58
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-3,66
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,03
|0,27
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|0,56
|