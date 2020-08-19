BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.08.2020 12:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A28904200074CC1 0A28904200074E5E 0A289042000769E8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/08/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A28904200074CC1 0A28904200074E5E 0A289042000769E8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869905
BIST
12:271.104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
12:277,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,4240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
12:278,8146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
12:27472,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 472,82
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|RTALB
|62,90
|451.882.900
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|GLRYH
|22,10
|139.543.323
|% 9,95
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.064.432
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,97
|786.145.767
|% 1,55
|
|SISE
|6,12
|713.928.509
|% 3,03
|
|GARAN
|7,23
|567.941.446
|% 1,40
|
|ASELS
|17,88
|479.450.138
|% 1,02
|
|RTALB
|62,90
|451.882.900
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,97
|786.145.767
|% 1,55
|
|SISE
|6,12
|713.928.509
|% 3,03
|
|GARAN
|7,23
|567.941.446
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,24
|450.605.049
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,14
|150.170.234
|% 0,47
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3730
|7,3782
|% 0,07
|
|Euro
|8,8075
|8,8146
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7430
|9,7919
|% 0,16
|
|Frank
|8,1416
|8,1907
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-7,92
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.124
|3.203
|-4,31
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-2,09
|
|Çeyrek
|757
|775
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,29
|