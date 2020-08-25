BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.08.2020 14:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A296882000B4D8E 0A296882000B4EF4 0A296882000B4E7E
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/08/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A296882000B4D8E 0A296882000B4EF4 0A296882000B4E7E numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871047
BIST
15:321.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:327,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
15:328,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:32457,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 457,79
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:32
|INTEM
|14,30
|3.946.392
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|36.647.828
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.798.894
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,49
|1.322.172.501
|% 3,70
|
|PETKM
|4,18
|966.985.376
|% 0,97
|
|SASA
|16,24
|901.855.630
|% 8,99
|
|TUPRS
|84,35
|545.683.880
|% 0,06
|
|YKBNK
|2,09
|510.476.029
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,09
|510.476.029
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,92
|446.571.096
|% -0,52
|
|PETKM
|4,18
|966.985.376
|% 0,97
|
|GSRAY
|3,05
|445.023.428
|% 4,45
|
|BJKAS
|3,23
|376.478.448
|% 1,57
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3982
|% 0,28
|
|Euro
|8,7298
|8,7370
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6789
|9,7275
|% 0,69
|
|Frank
|8,0949
|8,1436
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,20
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,89
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-24,38
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-11,79
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,10
|46,10
|0,46
|
Seans Raporu
15:32
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