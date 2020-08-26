BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.08.2020 14:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A298D020007C2B7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/08/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A298D020007C2B7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871236
BIST
14:421.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:427,3633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:428,6921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0545
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:42453,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,47
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DMSAS
|5,94
|83.098.646
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.143.255
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.497
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.367.776
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.783.204
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.845.510
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,31
|188.626.349
|% -5,54
|
|SISE
|6,15
|1.030.434.869
|% 2,84
|
|GARAN
|6,88
|639.643.173
|% 1,62
|
|SASA
|15,36
|630.711.974
|% -4,60
|
|THYAO
|11,09
|427.227.260
|% -0,98
|
|GUSGR
|6,34
|403.446.117
|% 1,77
|
|SISE
|6,15
|1.030.434.869
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,87
|280.055.169
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,06
|296.358.859
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|342.727.257
|% -0,68
|
|PETKM
|4,10
|387.444.488
|% -0,24
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3597
|7,3633
|% -0,36
|
|Euro
|8,6868
|8,6921
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6485
|9,6969
|% -0,49
|
|Frank
|8,0592
|8,1077
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% -0,50
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,10
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.079
|-24,40
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-11,81
|
|Çeyrek
|728
|745
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|-0,10
|