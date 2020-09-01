BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.09.2020 13:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
13
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/09/2020
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 1 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 13 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872608
BIST
14:291.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:297,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:298,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:29469,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,10
|Açılış
|: 469,94
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:29
|INTEM
|21,78
|6.620.368
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.823.462
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.491.512
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|8.557.676
|% -7,80
|
|FENER
|27,86
|417.313.335
|% 8,66
|
|GARAN
|6,78
|415.742.514
|% 0,30
|
|ICBCT
|8,34
|412.950.879
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,99
|341.158.031
|% -1,97
|
|PETKM
|3,89
|314.526.362
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,75
|274.954.617
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|341.158.031
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,15
|268.256.527
|% 1,61
|
|PETKM
|3,89
|314.526.362
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,64
|188.952.067
|% -2,22
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3453
|7,3482
|% 0,03
|
|Euro
|8,8076
|8,8123
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,8622
|9,9117
|% 0,72
|
|Frank
|8,0789
|8,1276
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% -0,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|21,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|28,95
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|14,00
|
|Çeyrek
|752
|769
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,87
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,60
|