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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

01.09.2020 13:23
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası
Sözleşme No
13
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/09/2020
Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası'nda 1 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 13 numaralı SWAP Piyasası sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872608


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 21,78 6.620.368 % 10,00  
DOGUB 4,73 33.823.462 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.887.518 % 10,00  
FRIGO 38,96 1.187.033 % 9,99  
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Altın Gr. 470 470 4,77  
Cumhuriyet 3.118 3.165 29,00  
Tam 3.102 3.180 28,95  
Yarım 1.499 1.538 14,00  
Çeyrek 752 769 7,01  
Gümüş.Ons 28,81 28,87 0,70  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,16  
B. Petrol 45,88 45,88 0,60  
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